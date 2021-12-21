Хави: «Севилья» – пример для «Барселоны» во всем»
Хави – о таланте «Барселоны»: «С ним нужно продлевать контракт прямо сейчас. Если необходимо, мы скинемся»
Тренер каталонцев хочет оставить Гави в команде
21 декабря 20:34
Хави / Фото: Getty Images
Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что клуб должен продлить контракт с хавбеком Гави. Слова специалиста приводит Diario Sport.
«Мы должны продлить контракт с ним сейчас. Если нужно, мы скинемся. Мы не можем терять игрока такого типа. Он должен стать основой нашего будущего. Я все понимаю и знаю, что клуб очень хорошо работает над этим вопросом. Это необходимо для команды.
Иметь его в составе – это чудесно. Как он борется, создает. Голы, передачи. Это впечатляет. Гави – будущее «Барсы». Такой игрок для тренера бесценен».
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет переманить Гави к себе.
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