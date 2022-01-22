Хави – о травме Фати: «Он только вернул уверенность в себе, очень жаль»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о повторной травме вингера команды Ансу Фати. Специалиста цитирует ESPN.
«Мы встретились с его семьей, а в понедельник у нас будет встреча с Ансу и врачами клуба, и тогда мы примем решение.
Это повторяющаяся травма. Она не поддается контролю с нашей стороны. Мы разработаем исчерпывающий и конкретный план, нацеленный на то, чтобы у Ансу таких повреждений больше не было.
Очень жаль, что так сложилось, он только вернул себе уверенность, хорошо себя чувствовал. Ему очень неприятно.
Мы нуждаемся в нем, мы потеряли впечатляющего игрока, поэтому данная ситуация сказалась на всех нас, но на Ансу в особенности.
Мы должны помочь ему восстановиться психологически, помочь ему забыть о травмах. Надо сохранять оптимизм и надеяться, что больше он не будет травмироваться».
Ранее сообщалось, что Фати может пропустить остаток сезона.
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