Хави – о травме Фати: «Он только вернул уверенность в себе, очень жаль»

Ансу Фати / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о повторной травме вингера команды Ансу Фати. Специалиста цитирует ESPN.

Это повторяющаяся травма. Она не поддается контролю с нашей стороны. Мы разработаем исчерпывающий и конкретный план, нацеленный на то, чтобы у Ансу таких повреждений больше не было.

Очень жаль, что так сложилось, он только вернул себе уверенность, хорошо себя чувствовал. Ему очень неприятно.

Мы нуждаемся в нем, мы потеряли впечатляющего игрока, поэтому данная ситуация сказалась на всех нас, но на Ансу в особенности.

Мы должны помочь ему восстановиться психологически, помочь ему забыть о травмах. Надо сохранять оптимизм и надеяться, что больше он не будет травмироваться».