Хави объяснил важность Лиги Европы для «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии противостояния стыкового раунда плей-офф Лиги Европы с «Наполи» рассказал о важности турнира для команды. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Это хорошая возможность для нас. Основная задача клуба – пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем сделать это через чемпионат или выиграв Лигу Европы. Это еврокубковый турнир, и нам нужны наши болельщики. Ждем хорошую атмосферу. Нам не слишком повезло с жеребьевкой, но наша цель пройти как можно дальше.
Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник. «Наполи» играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг.
Они попытаются доставить нам проблемы. Они хотят мяч. Помимо этого, «Наполи» хорошо отходит назад и грамотно обороняется у своих ворот. К тому же у них топовые игроки.
Траоре? Он из тех, кто способен полностью перевернуть ход матча. Он настоящий профессионал, который очень здорово нам помогает.
Ранее мыслями по поводу противостояния данной стадии с «Брагой» поделился наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб.
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