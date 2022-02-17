Хави объяснил важность Лиги Европы для «Барселоны»

Хави / Фото - ФК Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии противостояния стыкового раунда плей-офф Лиги Европы с «Наполи» рассказал о важности турнира для команды. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник. «Наполи» играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг.

Они попытаются доставить нам проблемы. Они хотят мяч. Помимо этого, «Наполи» хорошо отходит назад и грамотно обороняется у своих ворот. К тому же у них топовые игроки.

Траоре? Он из тех, кто способен полностью перевернуть ход матча. Он настоящий профессионал, который очень здорово нам помогает.