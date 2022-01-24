Хави: «Очень важная победа на замороженном газоне»

Хави / Фото: Twitter

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Алавесом» (1:0) в 22-м туре чемпионата Испании. Специалиста цитирует As.

– Но вы довольны игрой?

– Мы не понимали, когда нужно атаковать, отдавать мяч в центр, входить в свободные зоны. Мы не очень хорошо играли, но набрали три потрясающих очка.

– Впереди – две недели без игр. Что эта победа дает вам?

– Мы на одно очко отстаем от зоны Лиги чемпионов, а это наш рубеж. Мы боремся.

Отдых пойдет нам на пользу, даст возможность поработать над игровой моделью, дождаться восстановления игроков. Нужно время, но сейчас я очень счастлив. Команда это заслужила.