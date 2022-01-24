Хави – о последней победе «Барсы»: «Нужно страдать, и сегодня мы знали, как это делать»
Хави: «Очень важная победа на замороженном газоне»
«Барселона» вырвала 3 очка у «Алавеса»
11:59
Хави / Фото: Twitter
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Алавесом» (1:0) в 22-м туре чемпионата Испании. Специалиста цитирует As.
– Результат доказывает нашу правоту. При счете 0:0 об игре писали бы иначе. Но нужно верить. Очень важная победа на замороженном газоне. Нужно быть самокритичными, но мы на верном пути.
– Но вы довольны игрой?
– Мы не понимали, когда нужно атаковать, отдавать мяч в центр, входить в свободные зоны. Мы не очень хорошо играли, но набрали три потрясающих очка.
– Впереди – две недели без игр. Что эта победа дает вам?
– Мы на одно очко отстаем от зоны Лиги чемпионов, а это наш рубеж. Мы боремся.
Отдых пойдет нам на пользу, даст возможность поработать над игровой моделью, дождаться восстановления игроков. Нужно время, но сейчас я очень счастлив. Команда это заслужила.
В турнирной таблице Примеры «Барселона» уже пятая, но все равно отстает на 15 очков от первого «Реала».
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