Хави отказался от усиления полузащиты «Барселоны»

Специалисту нужны новые кадры на другие позиции в команде

Хави / фото - Marca

«Барселона» интересовалась полузащитником МЮ Донни ван де Беком, сообщает Diario Sport.

Каталонцы следили за голландским футболистом еще с 2019-го года, когда тот выступал в «Аяксе». Тогда «сине-гранатовые» приобрели его партнера по средней линии амстердамцев – Фрэнки Де Йонга.

Сейчас же «блаугранас» вновь проявили интерес и даже связались с представителями игрока. Футболист оказался рад этой возможности, так как в Манчестере не получает должного игрового времени.

Но тренер «Барселоны» Хави заявил, что ему не нужны усиления в полузащиту, поэтому транфсер голландского футболиста не состоится.

Ранее сообщалось, что специалист хочет видеть новые лица в атаке команды, и уже нашел вариант в «синей» части Манчестера.

Где же правда? Бывший одноклубник Агуэро подтвердил, что форвард на днях объявит о завершении карьеры, но Хави это опроверг.