Хави переобулся? Теперь тренер заявляет, что Дембеле будет играть за «Барселону»

А несколько недель назад все было иначе

Хави и Дембеле / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что собирается задействовать полузащитника Усмана Дембеле в матчах команды. Его цитирует Diario Sport.

«Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с «Атлетико», но из-за удаления пришлось сделать другую замену, и Усман не смог выйти. Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он».

Ранее Хави заявлял, что Дембеле больше не будет выступать за «Барселону», если не продлит контракт с клубом. Соглашение так и не было продлено, его срок заканчивается в июне 2022-го года.