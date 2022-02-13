Хави назвал главную цель «Барселоны» до конца сезона
Хави переобулся? Теперь тренер заявляет, что Дембеле будет играть за «Барселону»
А несколько недель назад все было иначе
13 февраля 12:08
Хави и Дембеле / Фото: Getty Images
Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что собирается задействовать полузащитника Усмана Дембеле в матчах команды. Его цитирует Diario Sport.
«Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с «Атлетико», но из-за удаления пришлось сделать другую замену, и Усман не смог выйти.
Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он».
Ранее Хави заявлял, что Дембеле больше не будет выступать за «Барселону», если не продлит контракт с клубом. Соглашение так и не было продлено, его срок заканчивается в июне 2022-го года.
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