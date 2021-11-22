Хави отказался от усиления полузащиты «Барселоны»
Хави подтянет в «Барселону» своего экс-подопечного из «Аль-Садда»
Специалист хочет видеть алжирца в своей команде
22 ноября 13:04
Хави / фото - FC Barcelona
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет усилить атаку своим экс-подопечным из «Аль-Садда».
Как сообщает Diario Sport, испанский специалист хочет видеть 29-летнего алжирского нападающего Багдада Бунеджа в каталонской команде.
Наставник «блаугранас» считает, что атакующей линии команды нужно усиление, а алжирец сможет заменить надолго выбывшего из-за проблем с сердцем Серхио Агуэро.
Бунеджа защищает цвета катарского клуба с 2015-го года, забив за это время 128 голов в 108-и матчах.
Ранее Хави отказался усилить полузащиту игроком МЮ.
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