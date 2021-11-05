Хави согласился сам выплатить компенсацию «Аль-Садду», чтобы уйти в «Барселону»
Хави попрощался с «Аль-Саддом», устроив командный ужин
Тренер близок к «Барселоне»
18:02
Фото: twitter.com/AlsaddSC
Хави попрощался с «Аль-Саддом».
Испанский тренер устроил для всей команды прощальный ужин. Фотографии выложены на официальном сайте катарской команды.
#تشافي للاعبين#السد #قطر— #76 Al Sadd SC (@AlsaddSC) November 5, 2021
( 1 – 5 ) pic.twitter.com/oezsj1BCyY
Ожидается, что тренер возглавит «Барселону».
Правда, каталонцы пока не объявили о назначении. Возникли вопросы с компенсацией, но, по сведениям СМИ, они были улажены самим тренером.
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