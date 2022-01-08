Хави: «После матча с «Баварией» мы стали лучше. Надеюсь обыграем «Реал» и выйдем в финал»

Специалиста ждет первое Эль Класико

Хави / фото - Football Espana

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился с Marca ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против мадридского «Реала»:

«После матча с «Баварией» мы стали лучше, и игроки лучше понимают идеи и модель. Надеюсь, мы обыграем «Реал» и выйдем в финал, это наша цель. В данный момент мы думаем о «Гранаде» и готовимся к этой игре, не думая о «Реале». Мы поберегли Ансу Фати из-за его физической готовности, а не из-за «Реала». На наш состав влияют только травмы и другие потери. Я хочу, чтобы у «Барсы» была конкуренция, но у меня мало возможностей для выбора. Постепенно игроки возвращаются в состав. Матч с «Гранадой» очень важен. Они в хорошей форме, как и мы. Мы разыграем три важнейших очка для выполнения первой цели – попадания в зону Лиги чемпионов».

Каталонцы сыграют со «сливочными» уже в среду, 12-го января. Это Эль Класико будет первым для Хави на тренерском мостике «блаугранас». «Сине-гранатовые» не выигрывали у принципиального соперника уже больше двух лет.

Но перед этим команду еще ждет игра с «Гранадой» в чемпионате, которая пройдет сегодня, 8-го января.

Напомним, «Барселона» отдала в аренду середняку АПЛ самого дорогого игрока в своей истории.