Лапорта приглашает Хави на пост тренера «Барселоны»
Хави прибыл в Барселону
Он недавно подписал контракт с катарцами
18 мая 13:48
Фото: Marca
Главный тренер «Аль-Садда» Хави прибыл в Барселону.
Впрочем, переговоров с каталонским клубом о назначили тренером «Барселоны» у него в планах нет. Испанец сообщил Marca, что приехал в отпуск.
«Я ничего не знаю, я приехал сюда в отпуск».
Сообщалось, что «Барса» хочет сменить Рональда Кумана на Хави.
Однако испанский тренер, накануне, продлил контракт с «Аль-Саддом».
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