Хави признался, что мог оказаться у руля топ-сборной вместо «Барселоны»

Испанец мог войти в тренерский штаб национальной команды

Хави / фото - Goal

Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал Get Spanish Football News, где он мог оказаться помимо каталонского клуба:

«Были переговоры с Федерацией футбола Бразилии. Мы обсуждали присоединение к штабу Тите, должность ассистента и переход на роль главного тренера после чемпионата мира, но моим приоритетом было возвращение в «Барсу».

Испанский тренер возглавил родной клуб, где раньше был капитаном. Наставник подписал с «блаугранас» трехлетний контракт.

«Сине-гранатовым» пришлось заплатить «Аль-Садду» неустойку за приглашение их тренера.

Ранее сам Хави заявил о том, что у него в приоритете – продление контракта с самым травматичным футболистом команды.