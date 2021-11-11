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Хави продолжает чистку. Еще один человек из структуры «Барселоны» покинет клуб после смены тренера
Каталонцы пока остались без технического секретаря
10:37
Хави / Фото: Getty Images
Технический директор «Барселоны» Рамон Планес принял решение покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, только недавно он продлил с клубом контракт еще на 2 года.
Неизвестно, с инициативы ли нового главного тренера «Барселоны» Хави Планес покинет команды, но технический директор появился в клубе с приходом Рональда Кумана в 2020 году.
Ранее стало известно, что Хави уволил двух сотрудников клуба в первый же день работы.
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