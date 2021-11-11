Хави продолжает чистку. Еще один человек из структуры «Барселоны» покинет клуб после смены тренера

Каталонцы пока остались без технического секретаря

Хави / Фото: Getty Images

Технический директор «Барселоны» Рамон Планес принял решение покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, только недавно он продлил с клубом контракт еще на 2 года.

Неизвестно, с инициативы ли нового главного тренера «Барселоны» Хави Планес покинет команды, но технический директор появился в клубе с приходом Рональда Кумана в 2020 году.

Ранее стало известно, что Хави уволил двух сотрудников клуба в первый же день работы.