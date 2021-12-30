Мората принес «Ювентусу» над «Болоньей»
Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Мората может покинуть «Ювентус»
14:14
Фото: Marca
«Барселона» заинтересовалась форвардом «Ювентуса» Альваро Моратой.
В нападающем заинтересован лично тренер каталонцев Хави. Он видит в нем усиление для каталонцев и уже провел переговоры с самим игроком, сообщает Marca.
Права на Морату принадлежат «Атлетико», а за «Юве» он играет в аренде второй год. Впрочем, выкупать у мадридцев нападающего итальянцы не хотят.
«Барса» пока думает над трансфером. Альваро является воспитанником «Реала».
Мората забил семь мячей за «Ювентус» в этом сезоне в 23 матчах.
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