Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Под руководством нового тренера работали только те, кто не поехал на матчи сборных





Хави Эрнандес / Фото: Барселона

Новый главный тренер каталонской «Барселоны» 41-летний Хави Эрнандес провел первую тренировку.



Хави начал подготовку к матчу Ла Лиги против «Эспаньола», который пройдет 20 ноября, с игроками, не уехавшими в сборные.

Также первую тренировку Хави посетил посетили президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу Матеу Алемани, директор международного сектора Йорди Кройфф и технический секретарь Рамон Планес.

Напомним, на первую тренировку Хави в «Барселоне» игроки приехали на два часа раньше.