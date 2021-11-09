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Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Под руководством нового тренера работали только те, кто не поехал на матчи сборных

Футбол Примерa (Испания)
17:38
Хави провел первую тренировку в «Барселоне»
Хави Эрнандес / Фото: Барселона

Новый главный тренер каталонской «Барселоны» 41-летний Хави Эрнандес провел первую тренировку.

Хави начал подготовку к матчу Ла Лиги против «Эспаньола», который пройдет 20 ноября, с игроками, не уехавшими в сборные.


Также первую тренировку Хави посетил посетили президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу Матеу Алемани, директор международного сектора Йорди Кройфф и технический секретарь Рамон Планес.

Напомним, на первую тренировку Хави в «Барселоне» игроки приехали на два часа раньше.

Карен Агабекян
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Теги

Хави Эрнандес Барселона (футбол)

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