Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Игокея». Видео трансляция
19:00
Новый главный тренер каталонской «Барселоны» 41-летний Хави Эрнандес провел первую тренировку.
Хави начал подготовку к матчу Ла Лиги против «Эспаньола», который пройдет 20 ноября, с игроками, не уехавшими в сборные.
Также первую тренировку Хави посетил посетили президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу Матеу Алемани, директор международного сектора Йорди Кройфф и технический секретарь Рамон Планес.
Напомним, на первую тренировку Хави в «Барселоне» игроки приехали на два часа раньше.
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