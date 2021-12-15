Хави рассказал, что Дани Алвес смог улучшить в «Барселоне» в своем втором дебюте за клуб

Бразилец вновь одел футболку «блаугранас» спустя 5 лет

Дани Алвес / фото - Goal

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Marca первый матч Дани Алвеса после возвращения в каталонский клуб в игре за Кубок Марадоны:

«Результат этой игры волнует меньше всего. Мы увидели много положительного, например, первый матч Дани Алвеса после возвращения и игру молодых футболистов. Некоторые игроки по ходу матча меняли позиции, и, думаю, это был хороший тест. Молодежь проявила характер. Алвес был очень хорош, мы уже это видели. Он может сильно нам помочь и в атаке, и в обороне. Также благодаря нему мы можем улучшить последний пас. Так что Дани станет для нас огромным подспорьем».

Бразилец провел первый матч за каталонский клуб спустя 5 лет после своего ухода в «Ювентус».

Игрок вышел на поле в товарищеском матче с «Бока Хуниорс» в память Диего Марадоны, где «сине-гранатовые» уступили в серии пенальти.

В официальных матчах Алвес сможет принимать участие с января.

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