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Хави: «Разница с «Реалом» 16 очков, но это вопрос результатов и умения бороться»
Тренер верит в улучшение положения «Барселоны»
20 декабря 19:50
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Хави не считает разницу с лидером Ла Лиги катастрофической для команды. Слова тренера приводит Marca.
«Между нами 16 очков, это ужасная разница. Но предстоит еще долгий путь в лиге, и мы ничего не исключаем. Это вопрос результатов и умения бороться».
В последней игре «Барселона» обыграла «Эльче» (3:2).
В команду может прийти Эдинсон Кавани.
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