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Хави: «Севилья» – пример для «Барселоны» во всем»
Главный тренер каталонцев высказался о предстоящем матче Примеры
09:46
Хави / фото - Getty Images
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Примеры, в котором его подопечным предстоит сыграть против «Севильи». Цитирует специалиста портал Mundo Deportivo.
«Севилья» претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует. Они – пример во всем для нас. «Севилья» – наш прямой конкурент.
Если они обыграют нас, то сократят отставание от «Реала» до трех очков. Так что, конечно же, они кандидаты на победу в Примере».
Напомним, «Барселона» подпишет контракт на 1,5 лет с лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.
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