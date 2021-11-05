Хави согласился сам выплатить компенсацию «Аль-Садду», чтобы уйти в «Барселону»

Испанец хочет вернуться в родной клуб

Фото: Marca

Главный тренер «Аль-Садда» Хави хочет возглавить «Барселону».

Как сообщает журналист Мохаммед Аль-Кааби в своем Twitter, тренер сам заплатит 5 миллионов евро компенсации.

Такую сумму «Аль-Садд» требовал от «Барсы» за своего наставника, но те от таких условий отказались. Похоже, Хави настолько хочет возглавить каталонскую команду, что решил заплатить из своего кармана.

Ранее катарцы уже объявили об уходе Хави, но «Барса» назначение тренера пока не подтвердила.

Самой «Барселоне» Хави уже выдвинул ряд условий.