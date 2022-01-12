В последний раз «Барселона» выигрывала дебютное для тренера Класиков 2013-м году

Четыре последних коуча уступали в своих первых играх с «Реалом»

Хави / фото - Marca

Сегодня, 12-го января «Барселона» сыграет с «Реалом» в Суперкубке Испании.

Для наставника каталонцев Хави Эрнандеса это Эль Класико станет дебютным в качестве главного тренера команды.

В последние года сложилась тенденция, по которой тренеры «блаугранас» проигрывают свой первый официальный матч против принципиального соперника.

Последним коучем, который вышел победителем из дебютного Класико был Херард Мартино, работавший в каталонской команде в сезоне 13/14. Специалист выиграл первый матч с «Реалом» со счетом 2:1.

Следующие четыре наставника «сине-гранатовых» уступали в своих первых матчах с «бланкос»: Луис Энрике (1:3), Эрнесто Вальверде (1:3), Кике Сетьен (0:2) и Рональд Куман (1:3).

Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал». Начало – в 21:00.

Напомним,каталонцы не могут обыграть «Реал» на протяжении уже пяти матчей.