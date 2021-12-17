Хави: «У нас есть шансы на титулы. Не исключаю даже, что выиграем Ла Лигу»

Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 18 очков

Хави / фото - GSP

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил для Marca шансы каталонцев взять трофеи в этом сезоне:

«Если смотреть на ситуацию реалистично, у нас есть шансы на титулы. Не можем даже исключать, что выиграем Ла Лигу. Случается всякое. Мы должны бороться за трофеи. Я настроен оптимистично, но и реалистично. Нам нужно понимание на футбольном уровне. Некоторым игрокам сложно понять принципы позиционной игры, странно видеть такое в «Барселоне». Мы на 8-м месте в таблице, нужно изменить ситуацию. И нам нужна смелость. Игроки прикладывают большие усилия, хорошо относятся к делу... Но завтра нужно победить. Нужно продолжать работать и верить в то, что мы делаем. Это правильный путь. Нужно бороться за Кубок Испании, за Суперкубок и расти. Эмоции бесполезны, нужен лишь прогресс. Это приведет к победе».

«Блаугранас» сейчас идут на 8-й строчке в таблице Примеры, отставая от идущего на первом месте «Реала» на 18 очков.

Из Лиги чемпионов команда уже вылетела, и ей предстоит играть в Лиге Европы, где ее соперников в 1/16 будет «Наполи».

Ранее каталонцы узнали своего соперника в Кубке Испании.