Хави: «Возможно, «Реал» сейчас – лучшая команда в Испании»

Хави / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о грядущем матче с «Реалом» в Суперкубке Испании. Специалиста цитирует Mundo Deportivo.

«Реал» в отличной форме, возможно, они сейчас лучшие в Испании, если отталкиваться от таблицы.

Класико непредсказуемы, мы должны использовать свои сильные стороны и побороться. Знаем, что можем доставить им проблем. Будем бороться до конца.

Я пережил немало класико. Был фаворитом и при этом не выигрывал – и наоборот. В «Барсе» перестройка, мы стараемся все наладить, «Мадрид» в отличной форме.

Но это ничего не значит, игра непредсказуема, мы постараемся показать свой футбол, показать свой стиль, но это будет непросто, потому что нам будет противостоять команда, которая, на мой взгляд, сейчас в наилучшей форме в Ла Лиге».