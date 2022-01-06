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Хави: «Все ждали от «Барселоны» победы»

Каталонская команда все же выиграла, но с большим скрипом
Футбол Примерa (Испания)
08:50
Хави: «Все ждали от «Барселоны» победы»
Хави / Фото: Twitter

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победесвоей команды над «Линаресом» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании. Слова специалиста приводит Diario Sport.

«Это важная победа, которая вывела нас в следующий раунд. У нас были проблемы с захватом инициативы в центре поля, а также с последним пасом – именно в этом должны проявляться наши таланты.

Мы пропустили гол из-за нехватки концентрации. Мы должны были остановить соперника в центре штрафной, но не были достаточно внимательны.

Я был напряжен на скамейке, потому что одна ошибка может привести к вылету. Мы не могли проиграть. Мы играли хорошо, но не могли позволить себе расслабиться, поэтому я был напряжен.

Сейчас я мог бы три часа обсуждать тактику, но эта победа достигнута благодаря вере. Все мы должны сделать шаг вперед. Мы играли лучше, но уступали в счете и могли вылететь.

Что касается Дембеле, он был необходим нам и сделал то, что от него требовалось. Он сделал разницу, забил отличный гол, я им доволен.

По его игре сказать нечего, он хорош в обыгрыше один в один, это и было нам нужно. А по вопросу продления контракта с ним никаких новостей нет.

Нам пришлось тяжело, потому что все ждали от нас победы, но сейчас другой футбол. Сложно атаковать в матче с организованным соперником, в Кубке тяжело всем клубам Примеры, соперники сильны физически и тактически».


Напомним, свой матч на этой стадии Кубка Испании выиграл и «Реал» – у «Алькояно» (3:1) при участии украинского вратаря Андрея Лунина.

Петр Приходько
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Теги

Хави Барселона (футбол)

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