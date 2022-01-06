Хави: «Все ждали от «Барселоны» победы»

Хави / Фото: Twitter

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победесвоей команды над «Линаресом» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании. Слова специалиста приводит Diario Sport.

Мы пропустили гол из-за нехватки концентрации. Мы должны были остановить соперника в центре штрафной, но не были достаточно внимательны.

Я был напряжен на скамейке, потому что одна ошибка может привести к вылету. Мы не могли проиграть. Мы играли хорошо, но не могли позволить себе расслабиться, поэтому я был напряжен.

Сейчас я мог бы три часа обсуждать тактику, но эта победа достигнута благодаря вере. Все мы должны сделать шаг вперед. Мы играли лучше, но уступали в счете и могли вылететь.

Что касается Дембеле, он был необходим нам и сделал то, что от него требовалось. Он сделал разницу, забил отличный гол, я им доволен.

По его игре сказать нечего, он хорош в обыгрыше один в один, это и было нам нужно. А по вопросу продления контракта с ним никаких новостей нет.

Нам пришлось тяжело, потому что все ждали от нас победы, но сейчас другой футбол. Сложно атаковать в матче с организованным соперником, в Кубке тяжело всем клубам Примеры, соперники сильны физически и тактически».