Хави: «Я пришел в «Барселону» подготовленным. Мы не будем придумывать оправданий»

Новый тренер заявил, что правила будут строгими

Хави / Фото: Getty Images

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что поменяется в команде с его приходом. Слова специалиста приводит пресс-служба «сине-гранатовых».

«Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.

Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.

Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их».



Ранее о возвращении Хави в «Барселону» высказался его бывший одноклубник Андреас Иньеста.