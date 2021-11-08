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Хави: «Я пришел в «Барселону» подготовленным. Мы не будем придумывать оправданий»

Новый тренер заявил, что правила будут строгими
Футбол Примерa (Испания)
21:12
Хави: «Я пришел в «Барселону» подготовленным. Мы не будем придумывать оправданий»
Хави / Фото: Getty Images

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что поменяется в команде с его приходом. Слова специалиста приводит пресс-служба «сине-гранатовых».

«Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.

Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.

Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их».


Ранее о возвращении Хави в «Барселону» высказался его бывший одноклубник Андреас Иньеста.

Петр Приходько
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Хави Барселона (футбол)

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