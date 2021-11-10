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Хави запретил вице-капитану «Барселоны» появляться в эфире испанской программы

Тренер требует от подопечных полной концентрации на футболе
Футбол Примерa (Испания)
07:51
Хави запретил вице-капитану «Барселоны» появляться в эфире испанской программы
Хави / фото - FootballTransfers

Новоиспеченный главный тренер «Барселоны» Хави приступил к работе в каталонском клубе.

Как сообщает COPE, специалист запретил вице-капитану команды Жерару Пике, с которым немало лет играл бок-о-бок в составе «блаугранас», давать интервью испанской программе El Hormiguero.

По информации источника, наставник «сине-гранатовых» хочет ограничить своих подопечных от всего, что будет отвлекать их от выступлений за команду. К тому же, испанец заметил, что Пике достаточно часто принимает участие в подобных мероприятиях.

Тренер почти сразу после прихода начал принимать кардинальные меры, и уже в первый день в структуре клуба уволил сразу двух сотрудников «Барселоны».

К тому же, Хави хочет усилений для «сине-гранатовых», и каталонцы уже затеяли с «Манчестер Сити» грандиозный обмен игроками.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Хави Эрнандес Жерар Пике

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