Хедира: «Я болею за «Ювентус», и мне грустно видеть его таким»

Сами Хедира / фото - dynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился мнением о проблемах туринского клуба.

Слова Хедиры приводит Football Italia:

Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта. «Ювентусу» не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. «Ювентус» хорошо сыграл в матче с «Наполи». Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят».