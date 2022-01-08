Хедира: «Звонок Моуриньо изменил мою жизнь»
Хедира: «Я болею за «Ювентус», и мне грустно видеть его таким»
Немец поделился мнением о проблемах туринского клуба
08 января 09:50
Сами Хедира / фото - dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился мнением о проблемах туринского клуба.
Слова Хедиры приводит Football Italia:
«Два или три года назад «Ювентус» немного изменил свое представление о футболе и игроках. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. «Ювентус» не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за этот клуб, и мне грустно видеть его таким.
Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта. «Ювентусу» не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. «Ювентус» хорошо сыграл в матче с «Наполи». Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят».
Сами Хедира рассказал об игре с Криштиану Роналду в «Ювентусе».
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