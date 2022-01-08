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Хедира: «Я болею за «Ювентус», и мне грустно видеть его таким»

Немец поделился мнением о проблемах туринского клуба
Футбол Серия А (Италия)
08 января 09:50
Хедира: «Я болею за «Ювентус», и мне грустно видеть его таким»
Сами Хедира / фото - dynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился мнением о проблемах туринского клуба.

Слова Хедиры приводит Football Italia:

«Два или три года назад «Ювентус» немного изменил свое представление о футболе и игроках. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. «Ювентус» не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за этот клуб, и мне грустно видеть его таким.

Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми игроками без особого опыта. «Ювентусу» не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи, но в полузащите их нет. «Ювентус» хорошо сыграл в матче с «Наполи». Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это исправят».

Сами Хедира рассказал об игре с Криштиану Роналду в «Ювентусе».

Рене Тер Велде
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