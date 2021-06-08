Хедира: «Звонок Моуриньо изменил мою жизнь»

Сами Хедира / фото - Bundesliga

Немецкий полузащитник «Герты» Сами Хедира рассказал изданию Marca о причинах завершения карьеры и лучших моментах своей футбольной жизни:

Если не можешь выкладываться полностью, то лучше уходить. В этот момент ощущения странные. С одной стороны, конечно, тебе грустно, потому что ты больше не будешь играть, но с другой стороны, ты смотришь на свои достижения и чувствуешь много счастья и гордости. У меня была фантастическая карьера.

«Реал Мадрид» изменил всё в моей жизни, я никогда не мог представить, что буду играть за этот великий клуб. Я играл с лучшими игроками в мире, у меня были лучшие тренеры, мы выиграли множество титулов. Это было будто другое измерение. Звонок Моуринью изменил мою жизнь.

С тех пор, как я получил травму (в 2014 году), и до тех пор, пока я не вернулся к тренировкам в «Мадриде», Анчелотти звонил мне каждый день, пока я был в больнице. Один день, другой, третий. Несмотря ни на что, Анчелотти звонил мне каждый день, чтобы поболтать со мной. Однажды он сказал мне: «Сами, мы семья, и ты один в больнице. Как я могу не позвонить тебе! Мы все с тобой».