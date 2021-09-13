Хет-трик Бензема помог «Реал» разгромить «Сельту» в первом за полтора года матче на «Бернабеу»

«Сливочные» дважды отыгрывались по ходу матча

фото - Real Madrid CF

В матче четвертого тура испанской Примеры «Реал» в феерическом матче разгромил «Сельту».

Гости были близки к тому, чтобы испортить «королевскому клубу» возвращение на родной стадион «Сантьяго Бернабеу», уже на 4 минуте открыв счет в игре.

20 минут спустя Карим Бензема помог «меренгам» отыграться, но вскоре после серии ошибок защитников и удачного отскока от штанги команда из Виго вновь вышла вперед, усилиями Серви.

Вторая половина встречи началась с дубля Бензема, вновь сравнявшего счет в игре, а вскоре Винисиус хладнокровно реализовал выход 1 в 1 и вывел мадридцев вперед.

На 72 минуте голом в дебютном матче за «сливочных» отметился летний новичок Эдуардо Камавинга, добив мяч в пустые после сольного прохода Луки Модрича.

Под занавес встречи счет до разгромного довел Бензема, реализовав пенальти и оформив хет-трик.

«Реал» – «Сельта» 5:2

Голы: Бензема, 24, 46, 87 (пен.), Винисиус, 54, Камавинга, 72 – Мина, 4, Серви, 31.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Мигель Гутьеррес (Марсело, 89), Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 89), Азар (Камавинга, 66), Бензема.

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Мендес (Солари, 52), Денис Суарес, Серви (Нолито, 63), Тапия (Бельтран, 46), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 63).

Предупреждения: Начо (32), Мурильо (43), Винисиус Жуниор (55), Араухо (63), Солари (63).