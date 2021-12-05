Хет-трик форварда «Мариуполя» испортил «Десне» камбэк с 0:2
В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Десна» на своем поле сыграла в результативную ничью с «Мариуполем».
Арвеладзе, Юрченко и Волошин, казалось бы, сотворили чудо во втором тайме. Их голы помогли команде отыграться с 0:2 и выйти вперед. Кроме того, Будковский не реализовал пенальти.
Однако в компенсированное время забил Кащук. Это взятие ворот стало уже третьим для него в матче.
«Десна» на один пункт отстала от «Александрии» в турнирной таблице. «Мариуполь» так и остался аутсайдером чемпионата.
УПЛ, 17 тур
«Десна» – «Мариуполь» 3:3
Голы: Арвеладзе, 51, Юрченко, 56, Волошин, 80 – Кащук, 29, 49 (пен.), 90+1
«Десна»: Литовка, Селин, Сафронов, Болбат, Калитвинцев, Юрченко, Арвеладзе (Волошин, 78), Домбровский, Завийский, Будковский (Дегтярев, 90+2), Безбородько (Шевцов, 78).
«Мариуполь»: Турбаевский, Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Мишнев (Спировски, 90+2), Топалов (Хромей, 76), Чех (Петерман, 68), Кащук, Очеретько, Холод.
Предупреждения: Калитвинцев, Домбровский – Мишнев, Чех