Хет-трик Нкетиа отправил «Арсенал» в полуфинал Кубка английской лиги
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» принимал «Сандерленд».
Уже на 17-й минуте Нкетиа открыл счет в матче, сыграв на добивании после сэйва голкипера гостей.
Вскоре «каниноры» удвоили счет. Не без помощи рикошета соперника отличился Николя Пепе.
На 31-й минуте гости сумели отыграть один мяч благодаря голу Броудхеда.
В начале второго тайма Нкетиа замкнул прострел с фланга, оформив дубль.
К имеющемуся голу Пепе добавил еще два ассиста: один на хет-трик Нкетиа, забившего элегантный гол пяточков, а второй – на дебютанта Патино.
Остальные четвертьфиналисты проведут свои матчи сегодня, 22-го декабря.
Кубок английской лиги, 1/4 финала
«Арсенал» – «Сандерленд» 5:1
Голы: Нкетиа, 17, 49, 58, Пепе, 27, Патино, 90 – Броудхед, 31.
«Арсенал»: Лено, Соареш, Холдинг, Уайт (Габриэл, 73), Нуну Тавареш, Эль-Ненни, Эдегор (Мартинелли, 73), Смит-Роу (Патино, 80), Пепе, Нкетиа, Балогун (Джака, 56).
«Сандерленд»: Бердж, Райт, Флэнаган, Дойл, Уинчестер, Гуч (Эванс, 78), Притчард, Эмблтон (О`Брайен, 78), Нейл, Броудхед (Хьюм, 45), Стюарт (Мбунга-Кимпиока, 90).
Предупреждения: Гуч (20), Балогун (54), Хьюм (60), Райт (76), Дойл (86).
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