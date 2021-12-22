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Хет-трик Нкетиа отправил «Арсенал» в полуфинал Кубка английской лиги

«Канониры» запустили в ворота соперника пять мячей
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:39
Хет-трик Нкетиа отправил «Арсенал» в полуфинал Кубка английской лиги
Эдвард Нкетиа / фото - BBC

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» принимал «Сандерленд».

Уже на 17-й минуте Нкетиа открыл счет в матче, сыграв на добивании после сэйва голкипера гостей.

Вскоре «каниноры» удвоили счет. Не без помощи рикошета соперника отличился Николя Пепе.

На 31-й минуте гости сумели отыграть один мяч благодаря голу Броудхеда.

В начале второго тайма Нкетиа замкнул прострел с фланга, оформив дубль.

К имеющемуся голу Пепе добавил еще два ассиста: один на хет-трик Нкетиа, забившего элегантный гол пяточков, а второй – на дебютанта Патино.

Остальные четвертьфиналисты проведут свои матчи сегодня, 22-го декабря.

Кубок английской лиги, 1/4 финала

«Арсенал» – «Сандерленд» 5:1

Голы: Нкетиа, 17, 49, 58, Пепе, 27, Патино, 90 – Броудхед, 31.

«Арсенал»: Лено, Соареш, Холдинг, Уайт (Габриэл, 73), Нуну Тавареш, Эль-Ненни, Эдегор (Мартинелли, 73), Смит-Роу (Патино, 80), Пепе, Нкетиа, Балогун (Джака, 56).

«Сандерленд»: Бердж, Райт, Флэнаган, Дойл, Уинчестер, Гуч (Эванс, 78), Притчард, Эмблтон (О`Брайен, 78), Нейл, Броудхед (Хьюм, 45), Стюарт (Мбунга-Кимпиока, 90).

Предупреждения: Гуч (20), Балогун (54), Хьюм (60), Райт (76), Дойл (86).

Павел Харченко
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