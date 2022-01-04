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Хет-трик Сансета принес победу «Атлетику» над «Осасуной»

Дерби осталось за гостями
Футбол Примерa (Испания)
07:17
Хет-трик Сансета принес победу «Атлетику» над «Осасуной»
Фото: twitter.com/AthleticClub

«Атлетик» в матче 19 тура Ла Лиги на выезде обыграл «Осасуну» в дерби.

Несмотря на ранний гол «Осасуны», «Атлетик» сумел победить благодаря хет-трику форварда гостей Сансета.

Победа позволила «Атлетику» подобраться к зоне еврокубков на расстояние одной победы.

Ла Лига. 19-й тур:

«Осасуна» – «Атлетик» 1:3

Голы: Гарсия, 10 – Сансет, 16, 25, 68

«Осасуна»: Эррера, Унаи Гарсия (Чими Авила, 74), Давид Гарсия, Хуан Крус, Видаль (Роберто Торрес, 64), Монкайола, Торро, Рубен Гарсия (Мартинес, 74), Хосе Анхель (Санчес, 82), Кике Гарсия, Будимир (Барха, 64).

«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Мартинес, Баленсиага (Ноласкоайн, 90), Беренгер (Уильямс, 75), Венседор, Дани Гарсия (Весга, 75), Муниаин (Печа, 90), Уильямс, Сансет (Серрано, 84).

Андрей Усмонов
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Атлетик Бильбао Осасуна

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