Тренер «Вереса» пожаловался на ошибочно незасчитанный гол в матче с «Зарей»
Хет-трик Шахаба помог иранцу стать лучшим игроком 14-го тура УПЛ
«Заря» разгромила «Верес» при помощи форварда
Шахаб Захеди / Фото - ФК Заря
Нападающий «Зари» Шахаб Захеди признан лучшим игроком 14-го тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Индивидуальный перформанс футболиста был оценен как самый яркий на уик-энде.
Напомним, в 14-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» на своем поле разгромила «Верес» (3:0). Шахаб оформил хет-трик.
Ранее наставник «Ворсклы» Юрий Максимов был признан лучшим тренером тура.
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