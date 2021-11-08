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Хет-трик Шахаба помог иранцу стать лучшим игроком 14-го тура УПЛ

«Заря» разгромила «Верес» при помощи форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
13:48
Хет-трик Шахаба помог иранцу стать лучшим игроком 14-го тура УПЛ
Шахаб Захеди / Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди признан лучшим игроком 14-го тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Индивидуальный перформанс футболиста был оценен как самый яркий на уик-энде.

Напомним, в 14-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» на своем поле разгромила «Верес» (3:0). Шахаб оформил хет-трик.

Ранее наставник «Ворсклы» Юрий Максимов был признан лучшим тренером тура.

Сергей Стаднюк
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