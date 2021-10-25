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«Хетафе» - «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании

Порадуют ли нас команды результативной игрой?
Футбол Прогнозы
15:00
«Хетафе» - «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании Прогноз

Предматчевые факты о командах:

  • В последних трех матчах «Сельты» было забито меньше 1,5 голов.
  • В этом сезоне Ла Лиги в пяти из девяти матчей «Сельты» было забито меньше 1.5 голов.
  • В этом сезоне Ла Лиги в четырех из девяти матчей «Хетафе» было забито меньше 1.5 голов.
  • В трех из последних четырех встреч между командами было забито менее двух голов.

Недавние встречи между «Хетафе» и «Сельтой» были тяжелыми, и мы ожидаем, что сегодня вечером матч 10-го тура Ла Лиги будет не менее напряженным.

«Хетафе» по-прежнему стремятся к своей первой победе в провальном сезоне после двух ничьих и семи поражений, в то время как «Сельта» проиграла шесть из девяти матчей, включая два последних.

В этом сезоне командам не хватает мастерства и уверенности для проведения качественных матчей. Глядя на эту тенденцию не стоит ожидать многого от предстоящего матча, как в плане красивой игры, так и в плане забитых мячей.

Каждый из недавних матчей команд был завершен вничью или выигран с одним забитым мячом. Последние три матча Сельты в Ла Лиге завершились со счетом 1:0.

«Хетафе» выглядят немного лучше в сегодняшнем противостоянии, но их преимущества недостаточно что бы можно было уверено поставить на их победу. Вне зависимости от исхода все ведет к тому что сегодня мы не увидим много голов и предлагаем вам ставку на тотал меньше 1.5 за 2.4.

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