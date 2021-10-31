«Хетафе» выиграл первый матч в сезоне – в 12-м туре

Без победы остался лишь один клуб в Ла Лиге

Фото: Marca

«Хетафе» в матче 12 тура Ла Лиги дома обыграл «Эспаньол».

Победу мадридцам принес турецкий форвард Унал. Он оформил дубль, забив в каждом из таймов.

Несмотря на гол Гомеса, каталонцам очки в этом матче так и не достались. А вот «Хетафе» выиграл свой первый матч в сезоне, однако остался на дне таблицы.

Без побед в Ла Лиге осталось лишь «Леванте», но по разнице мячей левантийский клуб идет выше мадридцев.

Ла Лига. 12-й тур:

«Хетафе» – «Эспаньол» 2:1

Голы: Унал, 31, 56 – Гомес, 38

«Хетафе»: Сория, Суарес, Ньом (Флорентину, 81), Митрович, Джене, Акуругу (Сильва, 64), Максимович, Арамбарри, Аленья (Куэнка, 81), Унал (Мата, 77), Поведа.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Морон, 46), Морланес (Баре, 72), Мелендо (Эррера, 46), Меламед (Пуадо, 63), Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 90), Димата.