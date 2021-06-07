Хилтон все же покинул «Монпелье». Защитник старше Де Дзерби

Бразильский ветеран получил предложение занять пост в менеджменте клуба

Виторино Хилтон / Фото - Le Figaro

Защитник Виторино Илтон покинул «Монпелье». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец перебрался в «Монпелье» в 2011 году. В составе команды опытный оборонец становился чемпионом Франции-11/12.

Илтон в свои 43 года – старше некоторых тренеров. Например, новоиспеченный наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби недавно исполнилось 42.

В прошедшем сезоне ветеран провел 33 матча, отличившись ассистом. Тем не менее, бразилец, скорее всего, завершит карьеру. Клуб уже предложил ему должность в менеджменте.

Недавно была объявлена символическая сборная Лиги 1.