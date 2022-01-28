Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»

Каталонцы включат в сделку молодого португальца. Переход не зависит от продажи Дембеле
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:01
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Адама Траоре / Фото - Sky Sports

«Барселоне» не обязательно продавать Усмана Дембеле ради приобретения Адама Траоре. Об этом сообщает Diari ARA.

По информации источника, агент нападающего «Вулверхэмптона» Жорже Мендеш, связанный также с его клубом, предложил схему осуществления трансфера. В сделку будет включен Франсишку Тринкау, ныне выступающий на правах аренды в английской команде.

«Барселона» арендует Траоре, но будет выплачивать лишь малую часть зарплаты. Большую же на себе возьмут «волки». Летом же португальский игрок каталонцев будет выкуплен полноценно. А сумма трансфера будет снижена в соответствии с частью зарплаты испанца, которую на себя возьмет английский клуб.

Также на нападающего «Вулверхэмптона» претендовал «Тоттенхэм».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вулверхэмптон Барселона (футбол) Адама Траоре

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
Футбол Примерa (Испания)
08:18
«Барселоне» предложили арендовать лучшего дриблера в мире
«Барселоне» предложили арендовать лучшего дриблера в мире
Футбол Примерa (Испания)
27 января 11:42
Хави: «Дембеле больше не будет играть за «Барселону», если не продлит контракт»
Хави: «Дембеле больше не будет играть за «Барселону», если не продлит контракт»
Футбол Примерa (Испания)
26 января 21:51
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Футбол Примерa (Испания)
26 января 20:26
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Футбол Лига 1 (Франция)
26 января 13:48
Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с клубом из-за интереса «Реала»
Защитник «Барселоны» не хочет продлевать контракт с клубом из-за интереса «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
26 января 10:41

Новости: Футбол

Решение о трансфере Супряги может быть принято уже в ближайшие часы. «Базель» – главный претендент
Решение о трансфере Супряги может быть принято уже в ближайшие часы. «Базель» – главный претендент
09:51
Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Холанд назвал три команды, являющиеся главными фаворитами ЛЧ
Бундеслига (Германия)
09:39
Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Украинская Премьер-лига
09:24
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»
Премьер-Лига (Англия)
09:01
Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»
Рамос: «Гол в финале ЛЧ-2014 всегда будет голом моей жизни»
Лига 1 (Франция)
08:43
Спортдир клуба Первой лиги заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Спортдир клуба Первой лиги заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Первая лига
08:39
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
«Барселона» может подписать форварда, которого обвиняют в проблемах с алкоголем и дисциплиной
Примерa (Испания)
08:18
«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера
«Брюгге» с Соболем не сумел переиграть «Сен-Жиллуа» и сократить отставание от сенсационного лидера
Украинские легионеры
08:17
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Украинские легионеры
08:05
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости