Хитрая схема. Известны новые детали возвращения Траоре в «Барселону»

Каталонцы включат в сделку молодого португальца. Переход не зависит от продажи Дембеле

Адама Траоре / Фото - Sky Sports

«Барселоне» не обязательно продавать Усмана Дембеле ради приобретения Адама Траоре. Об этом сообщает Diari ARA.

По информации источника, агент нападающего «Вулверхэмптона» Жорже Мендеш, связанный также с его клубом, предложил схему осуществления трансфера. В сделку будет включен Франсишку Тринкау, ныне выступающий на правах аренды в английской команде.

«Барселона» арендует Траоре, но будет выплачивать лишь малую часть зарплаты. Большую же на себе возьмут «волки». Летом же португальский игрок каталонцев будет выкуплен полноценно. А сумма трансфера будет снижена в соответствии с частью зарплаты испанца, которую на себя возьмет английский клуб.

Также на нападающего «Вулверхэмптона» претендовал «Тоттенхэм».