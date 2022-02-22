Хитрость топ-уровня. «Десна» не хочет отдавать Смалийчуку половину суммы за трансфер Гуцуляка

Руководство черниговского клуба ссылается на УАФ

Владимир Левин / Фото: ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин прокомментировал решение не возвращать «Карпатам» Олега Смалийчука 50% суммы от трансфера Алексея Гуцуляка в «Днепр-1».



Отметим, на момент трансфера Гуцуляка в «Днепр-1» у «Десны» было 50% прав на игрока и еще 50% было у «Карпат», со-сладельцем которых является Олег Смалийчук.

«После перехода Гуцуляка в «Днепр-1» мы сами сделали запрос в УАФ, чтобы выяснить – существуют ли те «Карпаты», которым мы должны перечислить средства. Здесь же вопрос не в том, кто воспитал футболиста. За это идет отдельный платеж, и платит клуб, который покупает. А 50 процентов прав на Гуцуляка были прописаны с «Карпатами» Смалийчука, которых уже не существует. В УАФ нам это подтвердили».

Как сообщалось, Калитвинцев ранее рассказал, сколько денег ему должна «Десна».