Хитрый ход. Сабо объяснил, почему Шевченко выставил экспериментальную оборону на Кипр

Йожеф Сабо / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о разгроме Кипра (4:0) в контексте первого матча на Евро-2020 против Нидерландов.

Наша сборная находится в хорошем состоянии. Еще есть время восстановиться, потому что в Амстердаме будет совершенно другая игра. Там не дадут свободно принимать мяч, перемещаться, играть. Все будет по-другому, поэтому, не нужно никакой эйфории после Кипра. Самое главное – понимать, против кого мы играли. Тем более, соперник играл в меньшинстве. Наши делали, что хотели.

Забарный на месте правого защитника? То, что Шевченко натворил, перекрутил – это для «посланцев» из Нидерландов, чтобы они посмотрели, записали. Понятно, что Илья не будет играть на этой позиции.

Мне понравился Ярмоленко – хорошо отыграл. Жаль, что в Англии тренер его не видит в составе. Не знаю, куда ему переходить, чтобы получать постоянную игровую практику.

Зинченко и Малиновский тоже здорово провели матч – все быстро, в одно касание. Яремчук тоже молодец: много двигается впереди, находит моменты, но редко забивает. На Евро будет забивать больше. Мне он нравится.

Жаль Цыганкова – задатки хорошие, но часто травмируется. Если не тренируется, то и форму не набирает. Тут уже врачи должны с ним работать.

Не знаю, будет ли играть Кривцов. Матвиенко сыграет в любом случае. Возможно, в центре сыграют Забарный и Матвиенко. На флангах Миколенко и Караваев.

В нападении Яремчук пока что выглядит лучше всех. Думаю, он будет играть.

Нидерланды? В матче с таким соперником нужно не только уметь атаковать, но и защищаться, играть на контратаках. У голландцев сильный состав, но есть и травмированные. Для нас самое главное – не проиграть первую игру. Это очень важно и для психологии, и для турнирной таблицы. Соперники в группе у нас хорошие.