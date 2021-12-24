Луческу сообщил, что хочет отправить в аренду в румынский клуб нескольких игроков «Динамо»
Хитрый лис. Луческу рассказал, как пришел на тренировку сборной Италии в маскировке, а затем обыграл ее
Тогда наставник возглавлял Румынию
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал занимательную историю из своей футбольной жизни, когда возглавлял сборную Румынии. Его слова приводит Digi Sport.
«Я замаскировался, надел шляпу и пошел на тренировку сборной Италии. Это был первый раз, когда я увидел команду, создающую игру. Хотел передать это своим игрокам. В итоге мы обыграли Италию в первом матче после их победы на чемпионате мира».
Ранее Луческу заявил, что хотел бы отдать нескольких игроков киевского «Динамо» в аренду бухарестскому.
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