Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Хитрый лис. Луческу рассказал, как пришел на тренировку сборной Италии в маскировке, а затем обыграл ее

Тогда наставник возглавлял Румынию
Футбол Украинская Премьер-лига
12:40
Хитрый лис. Луческу рассказал, как пришел на тренировку сборной Италии в маскировке, а затем обыграл ее
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал занимательную историю из своей футбольной жизни, когда возглавлял сборную Румынии. Его слова приводит Digi Sport.

«Я замаскировался, надел шляпу и пошел на тренировку сборной Италии. Это был первый раз, когда я увидел команду, создающую игру. Хотел передать это своим игрокам. В итоге мы обыграли Италию в первом матче после их победы на чемпионате мира».

Ранее Луческу заявил, что хотел бы отдать нескольких игроков киевского «Динамо» в аренду бухарестскому.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мирча Луческу Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»
Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»
Футбол В Европе
13:29
Луческу сообщил, что хочет отправить в аренду в румынский клуб нескольких игроков «Динамо»
Луческу сообщил, что хочет отправить в аренду в румынский клуб нескольких игроков «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:20
«Можем созвониться с Суркисом – и без мата, как раньше». Милевский может вернуться в структуру «Динамо»
«Можем созвониться с Суркисом – и без мата, как раньше». Милевский может вернуться в структуру «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:42
Полузащитник молодежки «Динамо» – о главном тренере: «У него есть что-то от Гвардиолы»
Полузащитник молодежки «Динамо» – о главном тренере: «У него есть что-то от Гвардиолы»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:48
«Динамо» хотело подписать 20-летнего бразильского форварда, но получило отказ
«Динамо» хотело подписать 20-летнего бразильского форварда, но получило отказ
Футбол Украинская Премьер-лига
10:31
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:21
1

Новости: Футбол

Буффон: «Если бы я выиграл Лигу чемпионов – уже завершил бы карьеру»
Буффон: «Если бы я выиграл Лигу чемпионов – уже завершил бы карьеру»
Серия А (Италия)
14:28
КДК УАФ оштрафовал украинский клуб на 50 тысяч гривен
КДК УАФ оштрафовал украинский клуб на 50 тысяч гривен
Первая лига
14:19
Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»
Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»
Примерa (Испания)
14:07
Точечные усиления и покупка хавбека «Черноморца». Гура ответил на вопросы о зимних трансферах «Александрии»
Точечные усиления и покупка хавбека «Черноморца». Гура ответил на вопросы о зимних трансферах «Александрии»
Украинская Премьер-лига
13:49
Анчелотти: «У меня лучшая полузащита в мире. Никто не может сравниться с Каземиро, Кроосом и Модричем»
Анчелотти: «У меня лучшая полузащита в мире. Никто не может сравниться с Каземиро, Кроосом и Модричем»
Примерa (Испания)
13:40
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Украинские легионеры
13:38
Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»
Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»
В Европе
13:29
Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Украинские легионеры
13:25
Хавбек «Аль-Айна» поблагодарил высшие силы за возможность поработать с Ребровым
Хавбек «Аль-Айна» поблагодарил высшие силы за возможность поработать с Ребровым
Украинские легионеры
12:45
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости