Хлебас: «На данный момент задолженность «Десны» передо мной составляет четыре месяца»

Форвард покинул клуб еще зимой

Фото: ФК Десна

Нападающий Дмитрий Хлебас сообщил, что его бывший клуб «Десна» все еще не погасила перед ним долг.

В прессе появилась информация, что против «Десны» нарушено дело в КДК по невыплате зарплат футболистам. В связи с этим к вам вопрос — вы расстались с «Десной» без финансовых претензий или клуб остался вам должен?

«На данный момент задолженность «Десны» передо мной составляет четыре месяца. Напомню, что команду я покинул в конце 2020 года. В январе 2021 года мой юрист отправил письмо «Десне» по поводу задолженности. Никакой реакции не поступило. В марте мы подали заявление в Палату по решению споров, но пока результатов нет».

Какая позиция «Десны» по этому поводу?

«В клубе все отрицают и говорят, что никакого долга нет».

Кто-то еще из игроков «Десны» или бывших игроков, кроме вас, обращался в Палату по решению споров или КДК по поводу задолженности?

«Да, обращались, но фамилий называть не буду».

В «Десне» также отрицают задолженность перед другими игроками, что покинули клуб?

«Да, им также сказали. Они отрицают долги тех, кто обратился в Палату».

Общаетесь ли вы с действующими игроками «Десны»? Что они говорят об обстановке внутри клуба в данный момент?

«Да, общаюсь. Говорят, что последнюю зарплату получали полгода назад».

Тренерскому штабу «Десна» также должна?

«Да, конечно».

Что сказали вашим представителям по поводу сроков рассмотрения вашей жалобы? Когда состоится заседание и поставлена ли уже «Десна» в известность о вашем иске?

«Десна» в известность поставлена и отрицает всякую задолженность. Дело будут рассматривать на ближайших заседаниях в начале октября, но, когда примут решение, пока непонятно».

Сообщалось, что несколько игроков «Десны» подали жалобу в КДК УАФ из-за задолженности.

Сам президент говорит, что в клубе все отлично.