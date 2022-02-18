Хлебас забил первый мяч в чемпионате Казахстана
Хлебас стал игроком армянского клуба
Форвард перешел в «Урарту»
15:45
Фото: ФК Урарту
Нападающий Дмитрий Хлебас стал игроком «Урарту».
О деталях контракта с армянской командой не сообщается. В новой команде он будет выступать под 13 номером, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне он выступал в Казахстане за клуб «Ордабасы». В чемпионате он провел 8 матчей и забил один мяч.
В УПЛ ранее он играл в «Динамо», «Колосе» и «Десне».
За «Урарту» играет еще один украинец Вадим Парамонов.
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