Хлебас стал игроком армянского клуба

Форвард перешел в «Урарту»

Фото: ФК Урарту

Нападающий Дмитрий Хлебас стал игроком «Урарту».

О деталях контракта с армянской командой не сообщается. В новой команде он будет выступать под 13 номером, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне он выступал в Казахстане за клуб «Ордабасы». В чемпионате он провел 8 матчей и забил один мяч.

В УПЛ ранее он играл в «Динамо», «Колосе» и «Десне».

За «Урарту» играет еще один украинец Вадим Парамонов.