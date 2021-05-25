Хобленко дебютировал за «Стабек»

Форвард отыграл матч чемпионата Норвегии

Фото: Стабек

Нападающий Алексей Хобленко дебютировал за «Стабек».

Он перешел в клуб почти неделю назад, но уже успел провести один матч. Форвард вышел на замену в матче чемпионата Норвегии против «Хеугесунна». Матч завершился вничью 0:0.

«Стабек» арендовал украинского форварда у «Днепра-1». Соглашение рассчитано на четыре месяца.

Также «Днепр-1» покинет еще один игрок.