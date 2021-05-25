Бразильский легионер «Днепра-1» покинет клуб летом
Хобленко дебютировал за «Стабек»
Форвард отыграл матч чемпионата Норвегии
10:15
Фото: Стабек
Нападающий Алексей Хобленко дебютировал за «Стабек».
Он перешел в клуб почти неделю назад, но уже успел провести один матч. Форвард вышел на замену в матче чемпионата Норвегии против «Хеугесунна». Матч завершился вничью 0:0.
«Стабек» арендовал украинского форварда у «Днепра-1». Соглашение рассчитано на четыре месяца.
Также «Днепр-1» покинет еще один игрок.
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