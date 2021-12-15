Источник: Хобленко понравился «Кривбассу». Форвард выкуплен из «Днепра-1»
Хобленко: «Руководство «Кривбасса» сделало все, чтобы меня подписать»
Форвард ушел из «Днепра-1»
15 декабря 22:41
Фото: ФК Кривбасс
Нападающий Алексей Хобленко прокомментировал свой переход в «Кривбасс» из «Днепра-1».
«В «Днепре-1» все было хорошо. Зимние сборы, наверное, как-то плохо повлияли, где-то я себя неправильно повел, даже с точки зрения психологии. Но я уже отпустил эту ситуацию и иду вперед.
Контракт был до лета, у меня оставалось еще полгода. Мы разговаривали с Андреем Русолом, вели переговоры между клубами. Руководство «Кривбасса» сделало все, чтобы меня подписать, и я очень этому рад.
Я не вмешивался в переговоры. Я высказал свою точку зрения, что хочу остаться в «Кривбассе», главному тренеру, генеральному директору, президенту клуба. И, слава Богу, все прошло хорошо».
Хобленко подписал контракт на 4 года.
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