Хобленко: «Руководство «Кривбасса» сделало все, чтобы меня подписать»

Фото: ФК Кривбасс

Нападающий Алексей Хобленко прокомментировал свой переход в «Кривбасс» из «Днепра-1».

Контракт был до лета, у меня оставалось еще полгода. Мы разговаривали с Андреем Русолом, вели переговоры между клубами. Руководство «Кривбасса» сделало все, чтобы меня подписать, и я очень этому рад.

Я не вмешивался в переговоры. Я высказал свою точку зрения, что хочу остаться в «Кривбассе», главному тренеру, генеральному директору, президенту клуба. И, слава Богу, все прошло хорошо».