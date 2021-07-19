Спортивный директор «Копенгагена»: «Хочолава был нашей главной целью»
Хочолава дебютировал за «Копенгаген»
Защитник отыграл весь матч в чемпионате Дании
Фото: FCK
Защитник Давид Хочолава дебютировал за «Копенгаген».
Он провел весь матч против «Ольборга» в чемпионате Дании. Встреча завершилась вничью (2:2).
Хочолава пришел в команду этим летом. «Шахтер» получил за него 4 миллиона евро. Сам защитник был рад, что переход состоялся.
Заменить игрока в «Шахтере» может игрок сборной Эквадора.
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