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Хочолава дебютировал за «Копенгаген»

Защитник отыграл весь матч в чемпионате Дании
Футбол В Европе
07:25
Хочолава дебютировал за «Копенгаген»
Фото: FCK

Защитник Давид Хочолава дебютировал за «Копенгаген».

Он провел весь матч против «Ольборга» в чемпионате Дании. Встреча завершилась вничью (2:2).

Хочолава пришел в команду этим летом. «Шахтер» получил за него 4 миллиона евро. Сам защитник был рад, что переход состоялся.

Заменить игрока в «Шахтере» может игрок сборной Эквадора.

Андрей Усмонов
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Теги

Копенгаген Давид Хочолава

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