«Кельн» одержал волевую победу над «Гройтер Фюртом», хоть и пропустил на 7-й минуте
«Хоффенхайм» разнес «Кельн», забив пять безответных мяча
Бебу оформил дубль
16 октября 07:30
Фото: twitter.com/tsghoffenheim
«Хоффенхайм» в матче 8 тура Бундеслиги дома разнес «Кельн».
Хозяева забили пять безответных мяча, четыре из которых – во втором тайме. Бебу оформил дубль.
Также отличились Баумгартнер, Гайгер и Пош.
Бундеслига. 8-й тур:
«Хоффенхайм» – «Кельн» 5:0
Голы: Бебу, 31, 49, Баумгартнер, 51, Гайгер, 74, Пош, 83
«Хоффенхайм»: Бауманн — Кадержабек (Ричардс, 36), Акпогума, Пош, Гриллич, Раум (Сков, 81) — Гайгер (Бруун Ларсен, 81), Самассеку, Баумгартнер (Руди, 73) — Крамарич, Бебу (Рюттер, 73).
«Кельн»: Хорн — Шмитц, Чичос, Мере (Килиан, 56), Эхизибуэ (Каттербах, 75) — Кайнц (Шауб, 56), Озджан, Тильманн (Лемперле, 79) — Модест, Ут, Андерссон (Дуда, 56).
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