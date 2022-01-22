«Хоффенхайм» сравнял счет после гола Холанда, но все же уступил «Боруссии»

80-й мяч норвежца в 79 матчах помог дортмундцам победить

Фото - Боруссия Дортмунд

В 20-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде переиграла «Хоффенхайм».

В самом дебюте игры счет открыл Холанд. Однако хозяева сумели отыграться. Гол «в раздевалку» оформил Крамарич.

После перерыва в течение 8 минут случились мяч Ройса и автогол Раума. «Хоффенхайм» сумел отквитать одно взятие ворот силами Рюттера. Но на этом и остановились.

«Боруссия» на расстояние в три очка приблизилась к «Баварии» в турнирной таблице. «Лейпциг» получил шанс догнать «Хоффенхайм».

Бундеслига, 20 тур

«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд 2:3

Голы: Крамарич, 45, Рюттер, 77 – Холанд, 6, Ройс, 58, Раум, 66 (автогол)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 62), Ричардс, Раум (Бруун Ларсен, 83), Гайгер (Руди, 62), Баумгартнер (Рюттер, 9), Штиллер, Бебу, Крамарич, Даббур.

«Боруссия»: Кобель, Хуммельс, Аканджи (Понграчич, 83), Геррейру, Брандт (Азар, 56), Дауд, Беллингем, Вольф (Загаду, 56), Ройс, Мален (Мукоко, 83), Холанд (Витцель, 63).

Руди, Даббур – Хуммельс, Беллингем