Холанд – главная трансферная цель «Челси»

«Боруссия» просит за форварда 200 миллионов евро

Эрлинг Холанд / фото - Getty Images

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является приоритетным трансфером лондонского «Челси» на ближайшее трансферное окно.

По информации спортивного журналиста Кристиана Фалька, главный тренер «синих» Томас Тухель и президент клуба Роман Абрамович рассчитывают приобрести 20-летнего норвежца. Тем не менее, источник утверждает, что «Челси» пока не согласован никаких условий контракта с форвардом.

В минувшем сезоне Холанд провел за «Боруссию» 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 12 результативных передач. Немецкий гранд требует за игрока 200 миллионов евро.