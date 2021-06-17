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Холанд – главная трансферная цель «Челси»

«Боруссия» просит за форварда 200 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:59
Холанд – главная трансферная цель «Челси»
Эрлинг Холанд / фото - Getty Images

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является приоритетным трансфером лондонского «Челси» на ближайшее трансферное окно.

По информации спортивного журналиста Кристиана Фалька, главный тренер «синих» Томас Тухель и президент клуба Роман Абрамович рассчитывают приобрести 20-летнего норвежца. Тем не менее, источник утверждает, что «Челси» пока не согласован никаких условий контракта с форвардом. 

В минувшем сезоне Холанд провел за «Боруссию» 41 поединок во всех турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 12 результативных передач. Немецкий гранд требует за игрока 200 миллионов евро.

Напомним, что Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Михаил Рыбак
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Эрлинг Холанд Челси

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