В матче Лиги чемпионов из раздевалки одной из команд вынесли все деньги
Холанд и Навас – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Оливейра и Фабиньо также номинированы
Кейлор Навас / Фото: AFP
UEFA определил лучших игроков недели в Лиге чемпионов.
Лучшими стали четыре игрока – это вратарь ПСЖ Кейлор Навас, полузащитники «Ливерпуля» Фабиньо и «Порту» Сержиу Оливейра и форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Этим четверо номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ по первым ответным матчам 1/8 финала.
Итоги голосования станут известны к концу дня.
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