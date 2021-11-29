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Холанд и Неймар – вне топ-10. Официальный рейтинг номинантов на «Золотой мяч»

Церемония вручения начнется в 21:30
Футбол В Европе
29 ноября 20:37
Холанд и Неймар – вне топ-10. Официальный рейтинг номинантов на «Золотой мяч»
Золотой мяч / фото - France Football

Сегодня, 29-го ноября в 21:30 в Париже начнется церемония вручения «Золотого мяча».

Издание France Football, которое и награждает этим трофеем, уже назвало рейтинг номинантов на престижный приз. Стали известны игроки, которые по итогам голосования заняли 29-11 места.

Рейтинг претендентов на «Золотой мяч»:

29. Лука Модрич («Реал», Хорватия)

29. Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания)

26. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)

26. Жерар Морено («Вильярреал», Испания)

26. Николо Барелла («Интер», Италия)

25. Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)

24. Педри («Барселона», Испания)

23. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

21. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)

21. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия)

20. Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)

19. Мэйсон Маунт («Челси», Англия)

18. Симон Кьер («Милан», Дания)

17. Луис Суарес («Атлетико», Уругвай)

16. Неймар (ПСЖ, Бразилия)

15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

14. Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия)

13. Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия)

12. Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси», Бельгия)

11. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд», Норвегия)

В десятку лучших футболистов 2021-го года вошли Левандовски, Месси, Бензема, Роналду, Мбаппе, Жоржиньо, Доннарумма, Де Брюйне, Салах и Канте. Но пока что неизвестно, какие места они занимают.

Возможно, что награду получат сразу два футболиста.

Павел Харченко
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Золотой мяч Неймар Эрлинг Холанд

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