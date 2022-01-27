Холанд: «Левандовски – лучший в прошлом году»

Форвард «Боруссии» поставил Месси в тройку

Фото: Sky Sports

Нападающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд рассказал Sky Sports, кто был лучшим игроком в прошлом году по его мнению.

«Это хороший вопрос, но я думаю, что следует поставить Левандовски на первое место. Бензема, как мне кажется, замечательно играет, но так же великолепен и Месси. Поэтому Бензема и Месси разделят 2-3-е места».

Левандовски выиграл приз FIFA Best, опередив Месси.

А вот аргентинцу достался «Золотой мяч» по итогам прошлого года.