Чемпионат Германии. «Боруссия» Д выиграла у «Байера», а Холанд сделал дубль. Как это было
Холанд – лучший игрок сезона-2020/21 в Бундеслиге
20-летний форвард стал главной звездой дортмундской «Боруссии»
17:13
Эрлинг Холанд / Фото - bundesliga.comФорвард «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба дортмундцев.
В 28 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Германии 20-летний норвежец забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач.
Напомним, «шмели» заняли третье место по итогам сезона и пробились в Лигу чемпионов.
Ранее стало известно, что Холанд останется в дортмундском клубе на следующий сезон.
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