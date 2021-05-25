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Холанд – лучший игрок сезона-2020/21 в Бундеслиге

20-летний форвард стал главной звездой дортмундской «Боруссии»
Футбол Бундеслига (Германия)
17:13
Холанд – лучший игрок сезона-2020/21 в Бундеслиге
Эрлинг Холанд / Фото - bundesliga.com
Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба дортмундцев.

В 28 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Германии  20-летний норвежец забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач.


Напомним, «шмели» заняли третье место по итогам сезона и пробились в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что Холанд останется в дортмундском клубе на следующий сезон.
Владимир Кириченко
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Теги

Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд

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